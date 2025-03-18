Французские критики не обратили внимания на новый спектакль Литвиновой в Париже

Уехавшая из России актриса и режиссер Рената Литвинова представила в Париже новый спектакль с собой же в главной роли. Премьера состоялась 16 марта.

Как пишет Woman.ru, сюжет постановки частично основан на жизни ее создательницы. В его центре – российская актриса, которая некогда была большой звездой, но сейчас переживает не лучшие времена.

Спектакль является переработанной версией более старого шоу, которое шло еще в московских театрах. Он играется сразу на двух языках – русском и французском.

Как отмечается, на премьере зал был полон, среди гостей было множество соотечественников Литвиновой. Они активно рукоплескали режиссеру и подарили ей множество цветов – однако, подчеркивает Woman.ru, ни одно профильное французское издание не опубликовало рецензию на новое детище артистки.

Ранее мы писали о том, что в обнимку с Литвиновой снялся скандальный племянник певца Андрея Григорьева-Апполонова.