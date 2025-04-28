Суд взыскал с певицы Жанны Агузаровой долги по коммунальным платежам. Об этом сообщает РИА Новости.

Московский суд принял решение взыскать с певицы Жанны Агузаровой задолженность по платежам за ЖКХ. Ранее с иском к певице обратился Фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Сообщается, что решение было вынесено еще 17 апреля.

«Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности», - говорится в решении.

При этом сумма долга Агузаровой не раскрывается.

Напомним, Жанне Агузаровой - 62 года. Она начинала свою карьеру в качестве солистки группы «Браво» в середине 80-х. За этот период знаменитость выпустила много хитов, таких как «Кошки», «Жёлтые ботинки», «Верю я». Позже Агузарова покинула коллектив и начала сольную карьеру.

Ранее мы писали о том, что отказавшаяся выступать в России Анна Нетребко накопила долг перед ФНС.