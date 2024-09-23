Суд взыскал с Киркорова 90 тыс. в пользу Успенской, требовавшей 10 млн за слово «попрошайка» в интервью

Суд взыскал с певца Филиппа Киркорова 90 тыс. рублей в пользу артистки Любови Успенской. В иске звезда требовала 10 млн рублей за то, что коллега назвал ее «попрошайкой» в интервью.

О решении суда стало известно РИА Новости.

Решение вынес Таганский суд. Помимо выплаты 90 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, артист должен опровергнуть сказанные в адрес Успенской слова.

Иск рассматривали 3 с лишним часа. Защита Киркорова настаивала, что заявление подано как ответная реакция.

До этого судебного разбирательства рассматривался иск Киркорова к Успенской. Певцу не понравилось, что коллега назвала его «женоненавистником». Он также требовал 10 млн рублей – в итоге с певицы взыскали около 280 тыс. рублей.

Ранее Киркоров показал кольца на руках и назвал одно из них обручальным. Также артист добавил, что образы для выхода ему помогает составлять «красивая женщина» - имени певец не раскрыл.