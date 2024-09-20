«Есть красивая женщина»: Филипп Киркоров назвал обручальным одно из своих колец

Певец Филипп Киркоров на открытии караоке рассказал о своих украшениях журналистам. Одно из колец артист назвал обручальным.

Показать украшения Киркорова попросила пресса. Певец сделала это с присущей скромностью: говорит, что не умеет хвастаться.

На руках артиста в этот день было несколько колец. Перечисляя украшения, Киркоров произнес: «Это обручалка». Соответствующее видео приводит Woman.ru.

Артист рассказал, что в некоторые украшения ювелир Яна Расковалова добавила драгоценных камней. Киркоров продемонстрировал подаренные директором часы – говорил, что таких всего десять в мире.

Журналисты интересовались, сам ли певец подбирает образ. На это он ответил: «Со мной всегда рядом есть красивая женщина, которая помогает. Я доверяю ее вкусу, а сам просто подстраиваюсь».

Тем временем Марго Овсянникова, которую называют музой Киркорова, поделилась фото в свадебном платье.