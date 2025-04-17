Суд вынес в пользу Татьяны Ким решение по разделу имущества с Бакальчуком

Савеловский суд вынес в пользу Татьяны Ким решение по разделу имущества с Владиславом Бакальчуком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

По данным источника, владевший 1% долей в ООО «Вайлдберриз» Бакальчук лишился ее. Теперь Татьяне Ким принадлежит 100% компании.

«Савеловский суд Москвы на заседании 17 апреля вынес решение по разделу имущества Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. По решению судьи, 1-процентная доля в ООО "Вайлдберриз", которой владел Владислав Бакальчук, отошла Татьяне Ким. Татьяна Ким стала владельцем 100% компании», – говорится в сообщении.

Отмечается, что за предпринимательницей остается 100-процентная доля в ООО «Вайлдберриз банк» и все средства, которые находятся на ее персональных счетах.

Напомним, что развод Бакальчука и Ким сопровождался огромным скандалом. О разводе с мужем женщина объявила в июле 2024 года. Это произошло на фоне объединения Wildberries и оператора наружной рекламы Russ.

Татьяна заявляла, что экс-муж много лет был абьюзером и пытался «увезти ее куда-то» и «переписать бизнес». Бакальчук все отрицает и считает, что на бывшую жену влияли со стороны.

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