Суд признал банкротом компанию продюсера и комментатора Василия Соловьева. Об этом сообщает РИА Новости.

Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию «2Д Фильм», которая принадлежит спортивному комментатору Василию Соловьеву. Судебные разбирательства с продюсером Романом Свиридовым, который требовал вернуть ему долг в размере 2 миллионов рублей, начался еще в октябре 2024 года.

Истец заявлял, что оказал свои услуги, но оплату за них так и не получил. Ранее с «2Д Фильм» также взыскали почти 240 миллионов рублей после иска от министерства культуры России и Фонда кино.

Теперь же суд признал организацию Соловьева банкротом.

Компания «2Д Фильм» занималась производством фильмов и сериалов. Среди них картины «Хороший мальчик» и «Хэппи-энд».

Ранее мы писали о том, что хоккеист Александр Овечкин заработал на своей академии 5,6 млн рублей.