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15:50, 13 января 2023
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Суд вынес решение против женщины, которая преследовала дочь Пьера Нарцисса

Назвавшая себя любовницей Пьера Нарцисса Ксения Грин перевела его семье 40 тысяч рублей.

Суд вынес решение против женщины, которая преследовала дочь Пьера Нарцисса

Фото: Lomohov Anatoly/East News

Женщина по имени Ксения Грин, которая назвала себя любовницей певца Пьера Нарцисса, выплатила семье покойного штраф в размере 40 тыс. рублей. Соответствующее решение вынес суд.

О штрафе рассказал друг семьи Сергей Дворцов. В исковом заявлении против Грин говорилось, что женщина преследовала дочь музыканта и оскорбляла вдову Валерию Калачеву.

После инцидента на вечере памяти артиста, где Грин подралась с вдовой, семья Нарцисса написала заявление в правоохранительные органы.

Суд встал на сторону истцов. Грин к настоящему моменту практически полностью погасила штраф.

По словам Дворцова, сейчас они «квиты». Мужчина выразил надежду, что Грин больше не появится в их жизни.

Ранее сообщалось, что Калачева планирует родить ребенка от Нарцисса - процедура создания малыша будет стоить 50 тысяч рублей.

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
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