Суд вынес решение против женщины, которая преследовала дочь Пьера Нарцисса

Женщина по имени Ксения Грин, которая назвала себя любовницей певца Пьера Нарцисса, выплатила семье покойного штраф в размере 40 тыс. рублей. Соответствующее решение вынес суд.

О штрафе рассказал друг семьи Сергей Дворцов. В исковом заявлении против Грин говорилось, что женщина преследовала дочь музыканта и оскорбляла вдову Валерию Калачеву.

После инцидента на вечере памяти артиста, где Грин подралась с вдовой, семья Нарцисса написала заявление в правоохранительные органы.

Суд встал на сторону истцов. Грин к настоящему моменту практически полностью погасила штраф.

По словам Дворцова, сейчас они «квиты». Мужчина выразил надежду, что Грин больше не появится в их жизни.

Ранее сообщалось, что Калачева планирует родить ребенка от Нарцисса - процедура создания малыша будет стоить 50 тысяч рублей.