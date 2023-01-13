Суд вынес решение против женщины, которая преследовала дочь Пьера Нарцисса
Назвавшая себя любовницей Пьера Нарцисса Ксения Грин перевела его семье 40 тысяч рублей.
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Женщина по имени Ксения Грин, которая назвала себя любовницей певца Пьера Нарцисса, выплатила семье покойного штраф в размере 40 тыс. рублей. Соответствующее решение вынес суд.
О штрафе рассказал друг семьи Сергей Дворцов. В исковом заявлении против Грин говорилось, что женщина преследовала дочь музыканта и оскорбляла вдову Валерию Калачеву.
После инцидента на вечере памяти артиста, где Грин подралась с вдовой, семья Нарцисса написала заявление в правоохранительные органы.
Суд встал на сторону истцов. Грин к настоящему моменту практически полностью погасила штраф.
По словам Дворцова, сейчас они «квиты». Мужчина выразил надежду, что Грин больше не появится в их жизни.
Ранее сообщалось, что Калачева планирует родить ребенка от Нарцисса - процедура создания малыша будет стоить 50 тысяч рублей.