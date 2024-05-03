Суд вынес решение по долгам Елизаветы Боярской и Максима Матвеева за ЖКХ: озвучена сумма

Суд взыскал с актрисы Елизаветы Боярской 26 тысяч рублей задолженности за услуги ЖКХ. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Мировой суд принял на рассмотрение дело о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг с Елизаветы Боярской и ее супруга Максима Матвеева.

«Мировой судья судебного участка Nº 157 района Хорошёво-Мнёвники города Москвы рассмотрел заявление ГБУ города Москвы Жилищник района Хорошево-Мневники к Боярской Елизавете Михайловне и Матвееву Максиму Александровичу», – говорится в сообщении.

В итоге было принято решение о том, что Елизавета и Максим должны выплатить ГБУ «Жилищник района Хорошево-Мневники» задолженность за услуги ЖКХ в размере свыше 26 тысяч рублей.

Как отмечают СМИ, пара не платила за квартиру несколько месяцев. Они игнорировали оплату света, воды, газа с апреля по июнь прошлого года. Все это якобы из-за того, что артисты живут в Санкт-Петербурге и редко бывают в Москве.

Как отмечает Mash, вчера у звезд была последняя возможность обжаловать иск – долг они закрыли.

Ранее мы писали о том, что 76-летний певец Михаил Шуфутинский готовится стать прадедушкой. Его внук позвонил и сообщил ему радостную новость.