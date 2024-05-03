«Я не упал»: 76-летний Михаил Шуфутинский станет прадедушкой

Певец Михаил Шуфутинский станет прадедушкой и готовит подарок для правнука. Об этом он сообщил в программе Пятого канала «Светская хроника».

Знаменитость много выступает и успевает уделять время своей большой семье. Родные есть у него не только в России, но и в США, но там он бывает очень редко. Всего у артиста два сына и семеро внуков. Старший наследник живет в Москве и занят в киноиндустрии. А младший преподает в университете Филадельфии.

Несмотря на редкие встречи, они поддерживают связь. Но Шуфутинский жалеет, что не смог присутствовать на свадьбе внука Ноя с израильской блогершей Ахувой. Оказалось, что супруги уже ждут ребенка!

«Они позвонили, и он говорит: „Дедушка, ты сейчас сидишь на месте?“. Причем он по-русски не говорит. Я говорю: „Да“. Он говорит: „Не падай, потому что у тебя будет правнук“. Или правнучка. Они не стали заострять на этом внимание. Вот так. Я не упал», — поделился звезда.

Певец хочет поздравить внука и его жену лично, а тем более увидеть правнука или правнучку. Но не знает, получится ли. В любом случае он подготовит им подарки и окажет финансовую помощь молодой семье.