Суд вынес неутешительный приговор подозреваемому в хищении наследства Баталова Цивину

В течение полутора лет длились судебные разбирательства по делу о хищении наследства Алексея Баталова. Подсудимые юрист Михаил Цивин и артистка Наталия Дрожжина отказывались признавать вину и делали все, чтобы переносить заседания. Причин для этого они находили много, но в основном все были связаны с тем, что подозреваемая страдает из-за серьезных проблем со здоровьем. Однако в начале апреля стало известно, что суд намерен ускорить процесс, и сегодня, наконец, было вынесено решение. Причем довольно радикальное.

По информации Пятого канала, Михаил Цивин был взят под стражу. Такая мера пресечения была выбрана из-за того, что юрист постоянно затягивал заседание и грубил судье. Также, как сообщили в столичной прокуратуре, подозреваемый отказывался открывать дверь в квартиру приставам, которые хотели принудительно привести Дрожжину на рассмотрение дела. По версии следствия, Цивин даже специально помещал артистку в больницы, хотя на самом деле она ничем не болела. Такие выводы были сделаны из-за того, что не поступило никаких подтверждений плохому самочувствию Наталии.

Отметим, что на данный момент вторая подсудимая не была отправлена в СИЗО. Она продолжает находиться дома и восстанавливаться после перенесенных инсультов.

Напомним, что Михаила Цивина и Наталию Дрожжину обвиняют в хищении 16-ти миллионов, хранившихся на счетах дочери и жены Алексея Баталова, а также в присвоении их недвижимости. Квартиры в последствии вернуть удалось, а вот деньги подсудимые отдавать назад отказались. По их словам, они не совершали никаких противозаконных действий и помогали семье покойного актера от чистого сердца.

Ранее Цивин и Дрожжина подавали в суд три дополнительных иска.