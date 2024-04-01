Комик Гарик Харламов появится в новом эпизоде мультсериала «Простоквашино»

Комик и шоумен Гарик Харламов появится в новом эпизоде мультсериала «Простоквашино». Оценить его мультяшную версию можно будет этой осенью, когда серия выйдет на экраны.

Подробности сообщила председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

Она выразила радость в связи с появлением Харламова в качестве камео в «Простоквашино». По словам Слащевой, юмор и харизма шоумена «гармонируют» с духом мультдеревни.

Нарисованный Харламов появится в серии «Таинственный Бульдог», уточняет РИА Новости. В ней у Шарика и кота Матроскина появляется новый знакомый из интернета, который оказался знаменитым шоуменом. Другие подробности не разглашаются.

Ранее Харламов называл главных конкурентов в юморе. Артист не согласился, что является самым смешным в России. Он, в частности, отметил юмор комиков Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова. При этом шоумен заявил, что его сложно рассмешить, но «когда очевидно смешно», артист не надевает «каменное лицо» и не сдерживает себя.