Суд в Петербурге признал сжегшего паспорт РФ Александра Шпака банкротом

Блогера Александра Шпака признали банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Источник выяснил, что эпатажный блогер задолжал кредиторам почти 9,5 миллионов рублей. У него нашли долги сразу в шести российских банках. Из-за этого Шпак сам обратился в суд с просьбой признать его банкротом.

Согласно документам, у Александра отсутствует в собственности имущество. Процедура банкротства может завершиться в сентябре, когда суд рассмотрит отчет арбитражного управляющего.

Напомним, что Шпак стал фигурантом уголовного дела после того, как публично сжег российский паспорт. Видео он опубликовал в социальной сети. В ролике он избавляется от документа и стряхивает пепел в шляпу цвета американского флага.

Александр Шпак уехал в США после начала СВО. Там он видится с актером Алексеем Паниным*(признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее Алексей Панин* объявил о вечеринке с Александром Шпаком.

*(Признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)