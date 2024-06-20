«Мы будем отдыхать, пить, кутить»: Панин* объединился с фриком Шпаком ради заработка

Актер Алексей Панин* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) устраивает вечеринку с блогером Александром Шпаком и поклонниками после своего спектакля «Скамейка» в Лос-Анджелесе. Уехавшие из России мужчины объявили о встрече «свободных людей», на которой будут «петь, пить и кутить». Видео появилось в соцсетях.

Напомним, что артист выступит с премьерой в комедийной постановке «Скамейка». Кроме того, за это время он объединился с другими людьми, критикующими РФ. Среди них Александр Шпак, которого прозвали фриком из-за необычной внешности.

На днях они объявили о том, что хотят встретиться с подписчиками на афтепати после спектакля. Они планируют петь в караоке и отдыхать до утра.

«Мы будем отдыхать, петь, пить. Даня, прекрасный наш товарищ организует нам пение, досуг. Все, кто хочет хорошенечко потусить, мы ждем вас завтра», – рассказали Панин* и Шпак.

Напомним, что блогер выходил на связь и сообщал о встрече с актером и другими людьми, которых называет свободными.

Ранее актер Алексей Панин* рассказал, почему никогда не вернется в РФ. Он признался, что это связано с соотечественниками.

*(Признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)