Минюст РФ объявил иноагентом проживающего в Лондоне писателя Бориса Акунина*

Минюст России включил в перечень иноагентов писателя Григория Чхартишвили, известного под псевдонимом Борис Акунин* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Уже более 10 лет он проживает в Лондоне.

Отмечается, что 67-летний писатель участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Автор романов «Статский советник», «Турецкий гамбит» был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга после высказываний против России в шоу пранкеров Вована и Лексуса.

При этом Акунин* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) неоднократно подчеркивал, что его книги в России «прекрасно продаются».

В конце 2023 года книжные магазины начали отказываться от произведений Акунина*(признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщает The Voice.

Кроме того, стало известно, что в декабре активисты направили в Следственный комитет РФ, в Генеральную прокуратуру и в Федеральную службу безопасности обращение с требованием запретить показывать и ставить постановки по произведениям писателя в театрах. Позже Российский академический молодежный театр снял с репертуара спектакли «Эраст Фандорин», «Инь и Ян. Белая версия» и «Инь и Ян. Черная версия».

*(признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)