Суд в Москве взыскал алименты с 51-летнего актера Марата Башарова. Заявление с просьбой о выдаче судебного приказа подала Елизавета Шевыркова.

Подробности сообщает Telegram-канал Суды общей юрисдикции города Москвы.

Заявление рассматривал мировой суд судебного участка района Коптево. 25 ноября был вынесен судебный приказ о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка.

В 2016 году у Башарова родился сын. В 2019 году супруги развелись - Шевыркова рассказывала об избиениях мужем.

Ранее возлюбленная Башарова Ася Борисова сообщила о тайной свадьбе с актером. Сам же знаменитость подтвердил, что два года женат на избраннице. Однако спустя время артист опроверг свои же слова.