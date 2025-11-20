«Что? Какая свадьба?»: Марат Башаров забрал назад слова о браке с Асей Борисовой

Актер Марат Башаров продолжает запутывать своих поклонников информацией о свадьбе с возлюбленной Асей Борисовой. На днях он заявил, что они женаты два года, а теперь опровергает свои слова. Об этом сообщает Woman.ru.

Новость о том, что ведущий «Битвы экстрасенсов» вновь женился, появилась после интервью его избранницы. Ася призналась, что у них с Маратом прошла тайная свадьба, но отказалась давать подробности. Журналисты связались с актером, чтобы выяснить — действительно ли он теперь женатый мужчина. И сначала Башаров подтвердил информацию, но после ответил о браке совсем иначе.

«Что? Какая свадьба? Не читайте коллег своих. Один идиот написал, а другие как сороки. Вам сколько лет. Не 2 годика, мозги свои имейте уже, глупости это», - эмоционально ответил Башаров на вопрос о свадьбе два года назад.

Напомним, что Марат и Ася вместе уже три года. Несмотря на 13-летнюю разницу в возрасте, актеры счастливы друг с другом. А о личной жизни не распространяются, так как, по мнению Борисовой, сокровенное нельзя афишировать.

