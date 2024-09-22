Суд в Москве установил, что Андрей Макаревич* ведет политическую деятельность

Суд в Москве установил, что Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) ведет политическую деятельность. Об этом сообщает ТАСС.

Замоскворецкий суд Москвы опубликовал решение по апелляции Андрея Макаревича*, который просил снять с него статус иностранного агента. В решении указано, что в МВД обнаружили связь музыканта с другим государством.

«Макаревич А. В.* признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, поскольку осуществлял политическую деятельность. В графе "Сведения об иностранных источниках" указано "Украина"», — сказано в решении суда.

В качестве доказательств указаны многочисленные интервью Макаревича* иностранным СМИ, а также изданиям-иноагентам. В решении суда также сказано, что музыкант неоднократно распространял «негативные мнения о принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и их представителями решениях».

Ранее мы писали о том, что Андрей Макаревич* с женой улетели из Израиля.

*Признан иноагентом на территории РФ.