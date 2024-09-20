«США прекрасны всем»: Андрей Макаревич* с женой улетели из Израиля

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан иноагентом на территории РФ) вместе с молодой женой Эйнат Кляйн улетел из Израиля. Супруги отправились в США.

«Приземлились в стране, пахнущей плохим кофе, огромными буррито и неограниченными возможностями. Для этого прилета еще и повод радостный. Мы с Андреем проводим винно-музыкальный вечер в самой оживленной части Бруклина», - сообщила избранница Макаревича* в своем блоге.

Кляйн призналась, что несколько лет жила в США, но не смогла адаптироваться в чужой стране, так как «тоска по дому была невыносимой».

«США прекрасны всем для меня, буквально всем, кроме одного — они не Израиль», — поделилась откровениями жена музыканта.

Макаревич* женился на Кляйн в декабре 2019 года, а 30 марта 2022 года у супругов родился сын, которого назвали Эйтан. При этом жена музыканта выступила против получения ребенком российского гражданства.

Ранее Андрей Макаревич* отказался сочувствовать жителям Курской области после вторжения ВСУ в приграничье.

*Признан иностранным агентом на территории России