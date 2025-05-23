Суд в Москве рассмотрит иск Разина к родным Шатунова

Савеловский суд Москвы принял решение рассмотреть в закрытом режиме иск продюсера Андрея Разина к семье покойного экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Иск касается оспаривания действительности завещания певца. Подробности сообщает РИА Новости.

Закрытый формат заседания был инициирован представителем семьи Шатуновых, который сослался на необходимость сохранения конфиденциальности содержания завещания. Со стороны истца на заседании никто не присутствовал.

В числе ответчиков по делу проходят супруга Шатунова Светлана, их сын Дэннис и дочь Эстелла.

Ранее суд уже отказал Разину в удовлетворении другого иска – о правах на песни «Ласкового мая». СМИ отмечали, что эти права ранее были переданы Шатунову автором текстов Сергеем Кузнецовым.

Напомним, Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет от обширного инфаркта. Автор текстов группы Сергей Кузнецов умер спустя несколько месяцев, в ноябре того же года.

Ранее мы писали о том, что мать основателя «Ласкового мая» может отдать Разину долю Шатунова. Такое предположение сделал юрист.