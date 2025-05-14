«Создать неприятности»: почему мать основателя «Ласкового мая» хочет долю наследства Шатунова

Мать основателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова Валентина может претендовать на долю в наследстве певца Юрия Шатунова, чтобы после продать ее скандальному продюсеру Андрею Разину. Такое мнение высказал адвокат Андрей Алешкин.

По его словам, если женщина является инвалидом или получает социальные пособия, то суд может встать на ее сторону и выделить обязательную долю из наследства Шатунова на содержание.

«Эту долю она может в дальнейшем продать Разину, создать неприятности семье Шатунова. Я не знаю, какой мотив ей движет, кто ей это подсказал, самостоятельно она подобные действия совершает или нет», - сказал Алешкин в беседе с aif.ru.

При этом специалист не исключил, что за действиями Кузнецовой может стоять Разин, который уже много лет пытается любыми способами получить права на песни «Ласкового мая». У самого продюсера шансов оспорить завещание нет, поэтому он может искать обходные пути.

Напомним, Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. Он долгое время судился с Разиным, который запрещал ему исполнять хиты «Ласкового мая». Певец выиграл последний суд, а после его смерти все права на хиты группы перешли его вдове.

Ранее мать основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова подала иск в суд против вдовы певца Юрия Шатунова. Женщина пытается добиться признания завещания недействительным.