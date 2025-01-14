Суд в Москве перенес заседание по искам Долиной и купившей ее квартиру женщины

Хамовнический суд Москвы перенес заседание по встречным искам певицы Ларисы Долиной и купившей ее квартиру Полины Лурье в связи с тем, что артистка не явилась на слушание. Об этом пишет газета «Известия».

«Заседание суда перенесли на 11 февраля», – поделился корреспондент.

Адвокат Полины Лурье воздержалась от комментариев.

Напомним, 13 августа четверо мужчин проникли на закрытую территорию дома в Москве, после чего попытались пробраться в квартиру исполнительницы Ларисы Долиной. Они заявили, что квартира принадлежит им, а не народной артистке России. Долиной в этот момент в квартире не было, вследствие чего охранники вызвали сотрудников полиции.

По данным СМИ, новые собственники приобрели квартиру у знаменитости за 112 миллионов рублей. Деньги исполнительница получила, однако затем перевела их неизвестным лицам. По телефону они представились сотрудниками спецслужб, убедили перевести деньги на якобы безопасный счет. Туда же исполнительница отправила и свои личные сбережения. В итоге Долина потеряла 180 миллионов рублей, оставшись без наличных и квартиры.

Ранее Лариса Долина накинулась на Наташу Королеву из-за слов о старости.