Суд утвердил штраф рэперу OG Buda за пропаганду наркотиков* в песнях

Суд отклонил жалобу рэпера Григория Ляхова, известного как OG Buda, на штраф, наложенный на артиста за пропаганду наркотиков* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность) в песнях. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ | Новости из зала суда.

Адвокат репера, в свою очередь, отметил, что суд неверно установил даты совершения административного правонарушения. По его словам, этот факт должен был послужить отменой штрафа.

OG Buda был оштрафован на 50 тысяч рублей после того, как в 2025 году некоторые его треки в ходе мониторинга интернет-пространства были проверены на наличие пропаганды запрещенных веществ.

Речь идет о таких композициях, как «На кассе», «На Кортах», «Сабака», «Грусть» и «Дзагоев». Комплексные лингвистические и психолого-лингвистические экспертизы подтвердили наличие в текстах песен пропаганды. В октябре этого года некоторые треки артиста были запрещены.

Исполнитель попытался обжаловать штраф. Однако суд отклонил апелляцию и утвердил наказание.

Ранее телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили признался, что жалеет о разрушенной из-за зависимостей карьере.

*незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.