«Я сам повинен в том, как сложилась судьба»: Отар Кушанашвили едва не лишился карьеры из-за наркотиков*

Шоумен Отар Кушанашвили признался, что жалеет о несбывшейся карьере на телевидении. В интервью для YouTube-канала «Федос» журналист раскрыл, что из-за пристрастия к запрещенным веществам едва не разрушил свою жизнь.

Отар Кушанашвили прославился на всю страну в 90-х после выхода программы «Акулы пера». Затем были и другие музыкальные проекты, но однажды карьера телеведущего оказалась на грани — из-за постоянного вращения в светских кругах, гастролей и ночной работы он увлекся наркотиками* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность).

Несколько лет журналист оставался в тени и все же смог победить зависимость, но пережитый опыт сказался на его карьере. Отар Кушанашвили с сожалением признает: его жизнь могла бы сложиться иначе. Однако шоумен считает, что не имеет права жаловаться на судьбу, победив рак.

«Есть у меня невероятное разочарование в несбывшейся карьере. В то же время столько сил, сколько я ощущаю в 55 лет, даже болея раком, 20-летние не ощущают. Внушаю себе мысль, что сам повинен в том, как сложилась судьба. Конечно, я хотел бы вести ток-шоу на Первом канале. Понимаю, что моя карьера не состоялась настолько, насколько могла бы. С другой стороны, выкарабкавшись из этой ямы, я думаю, что грешно вообще гневить Господа, что какие-то вещи не сбылись», — поделился Отар Кушанашвили.

Напомним, летом 2024 года телеведущий сообщил, что проходит лечение от рака четвертой стадии. Уже осенью Отар Кушанашвили объявил о «триумфальной победе» над онкологией и продолжил вести свое YouTube-шоу «Каково?!». Журналист не скрывает, что прошел сложный путь лечения, перенес операцию, несколько курсов химиотерапии и даже пережил две клинические смерти. Победив недуг, он пересмотрел жизненные приоритеты и дал себе установку радоваться каждому новому дню.

Ранее певец Прохор Шаляпин рассказал, как Филипп Киркоров разрушил его карьеру: «Я стал врагом, изгоем».

*незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность