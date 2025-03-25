Актриса Агата Муцениеце появилась с Петром Дрангой на кинопремьере

Известная актриса Агата Муцениеце появилась на публике с возлюбленным Петром Дрангой. Соответствующее фото публикует Леди Mail.

Звездные влюбленные посетили премьеру романтической картины «Походу любовь» в кинотеатре «Художественный» в Москве.

На красной дорожке артистка снялась в расклешенных джинсах и коричневом кожаном пиджаке. Образ 36-летней знаменитости дополняли красная сумка и остроносая обувь. Агата собрала волосы в пучок и сделала легкий макияж в естественном стиле.

На фото актриса предстала в обнимку с 41-летним бойфрендом. Петр Дранга решил появиться на публике в серых джинсах, пуловере и черной кожаной куртке.

Напомним, С 2011 по 2020 года Агата Муцениеце была замужем за актером Павлом Прилучным, с которым познакомилась на съемочной площадке сериала «Закрытая школа». У экс-супругов двое общих детей: 12-летний Тимофей и 8-летняя Мия. Сейчас артистка судится с бывшим мужем об определении места жительства мальчика.

В декабре 2024 года в СМИ появились слухи о романе Муцениеце с музыкантом Петром Дрангой. Уточнялось, что артистка вместе с дочерью Мией и певцом появились на шоу театра SVET.

Позднее знаменитости посетили премьеру фильма «Братья». Журналисты заметили, что, когда в кинозале погас свет, артистка положила голову на плечо исполнителя. Отмечается, что они также целовались.

Незадолго до этого стало известно, что Павел Прилучный не смог снизить алименты на содержание детей от Муцениеце.