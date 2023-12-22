Суд рассмотрел иск о защите чести и достоинства к Mash: Егор Крид не смог взыскать 4 млн рублей со СМИ

Рэпер Егор Крид не смог взыскать с Telegram-канала Mash 4 миллиона рублей по иску о защите чести и достоинства. Суд отказал артисту в исполнении требований в полном объеме, передает ТАСС.

Пресс-служба Савеловского суда Москвы сообщила журналистам, что иск Крида о защите чести и достоинства к СМИ рассмотрен. Рэпера задел пост, опубликованный Telegram-каналом, о получении им гонорара за участие в проекте «Разговоры о важном». В итоге артист решил обратиться в суд и взыскать с Mash 4 миллиона рублей, однако, по данным пресс-службы, получил отказ. Отказ был осуществлен в полном объеме.

Прежде Криду удавалось отсудить у Telegram-канала 350 тысяч рублей. Тогда поводом для подачи иска послужил пост, в котором говорилось, что певец якобы попал в список лиц, проверяемых на неуплату налогов и отмывание средств.

Ранее популярный певец Егор Крид потребовал через суд миллион рублей от главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Артиста возмутило, что его назвали «главным скамером».