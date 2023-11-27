Егор Крид потребовал через суд миллион рублей от Мизулиной

Популярный певец Егор Крид потребовал через суд миллион рублей от главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Об этом сообщает агентство «Москва».

В иске сказано, что Мизулина в рамках выступления на XII Международном форуме безопасного интернета сделала заявление про музыканта, не соответствующее действительности. Уточняется, что глава Лиги безопасного интернета назвала артиста «главным скамером страны». Теперь Крид обратился в суд с требованием взыскать компенсацию за моральный ущерб.

Беседа по иску запланирована на 14 декабря.

Ранее актер Станислав Садальский поддержал Егора Крида в суде против Екатерины Мизулиной. Артист положительно воспринял желание Крида отстоять свою честь и репутацию в суде, а также выступил с критикой семьи главы Лиги безопасного интернета.