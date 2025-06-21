Суд продлил срок домашнего ареста Саше Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег

Суд продлил срок домашнего ареста Саше Митрошиной. Подробности приводит ТАСС.

Решение о продлении срока домашнего ареста блогерши, обвиняемой в отмывании денег, принял Чертановский суд Москвы. Девушка подозревается в легализации денежных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты 183 млн рублей налогов.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Митрошиной домашний арест» - сообщили в суде.

Напомним, что Митрошина была задержана в марте этого года в Сочи, а уже через несколько дней ее доставили в суд. Тогда суд отправил блогершу под домашний арест и запретил ей пользоваться телефоном и другими средствами связи. В конце апреля суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Митрошиной домашний арест до 24 июня 2025 года.

Ранее мы писали о том, что долг блогера Александры Митрошиной вырос до 183 миллионов рублей.

Также сообщалось, что блогер Лерчек запустила бизнес-проект, находясь под домашним арестом.