Долг блогера Александры Митрошиной вырос до 183 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Находящаяся под домашним арестом блогер Александра Митрошина должна ФНС 183 миллиона рублей. В мае 2023 года после возбуждения уголовного дела в отношении девушки, Митрошина заявляла, что погасила долг в размере 127 миллионов рублей. Тогда дело прекратили.

Напомним, Александру Митрошину в марте 2025 года силовики задержали в Краснодарском крае по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). Сама блогерша признала вину в полном объеме.

Ранее мы писали о том, что обвиняемую в отмывании денег блогершу Митрошину проверят и на другие эпизоды. На этом настоял следователь, занимающийся ее делом.