Суд продлил домашний арест блогерше Лерчек

Троицкий районный суд Москвы продлил домашний арест блогерше Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, по делу о выводе из РФ более 250 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Меру пресечения продлили до 26 марта. Инфлюэнсершу обвиняют в незаконном выводе из страны более 250 млн рублей с использованием подложных документов.

Напомним, уголовное дело в отношении Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина было возбуждено осенью прошлого года. По данным следствия, блогеры и их партнер по бизнесу продавали фитнес-марафоны в Сети. При этом договоры заключались с иностранными юрлицами, а оплата поступала на счета зарубежных банков. В учреждения, которые контролируют валютные операции, инфлюэнсеры отправляли документы с недостоверными данными об основаниях, целях и назначении переводов.

Ранее мы писали, что Лерчек выиграла у торговой компании в суде более 3 млн рублей.

Также стало известно, чем занимается Лерчек под домашним арестом.