Требовала взыскать более 3 млн рублей: Лерчек выиграла суд у торговой компании

Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, одержала победу в суде. Ее иск на более чем 3 млн рублей к торговой компании удовлетворили, передает Telegram-канал Звездач.

Дело рассматривал арбитражный суд. Блогер в иске к компании ООО «Маркет-Здоровье» указала, что хочет взыскать с ответчика 3 миллиона 417 тысяч рублей. Предметом спора стали нарушения со стороны торговой организации по договору поставки косметики. Компания Лерчек ООО «Би Фит» занималась ее производством.

В итоге суд рассмотрел обращение блогерши и удовлетворил его в полном объеме. Теперь Лерчек, которая вместе с бывшим мужем выплатила долги на сотни миллионов рублей, полагается менее внушительная, но необходимая после развода сумма.

Сейчас блогерша находится под домашним арестом по делу о выводе денежных средств из РФ. Друг Лерчек рассказал, чем она занимается во время отбывания меры пресечения.