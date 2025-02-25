«Обездолила тысячи людей»: инициатор проверок Лерчек пожелал ей 25 лет тюрьмы

Предприниматель Андрей Ковалев, который инициировал проверки блогерш Лерчек и Елены Блиновской, заявил — Валерия Чекалина должна отсидеть 25 лет. По его мнению, только в этом случае она отплатит за все разрушенные жизни простых людей.

Ковалев отметил, что ему совсем не стыдно и не жалко многодетных мам, которые находятся под следствием. Он считает, что блогерши заслужили те страдания, через которые проходят, а себя он называет честным и порядочным человеком. Напомним, что Блиновская находится в СИЗО, а Лерчек под домашним арестом.

«Лерчек обездолила тысячи людей. А что значит — заплатила? Она (заплатит), когда отсидит 25 лет! 25 лет минимум. Я еще раз без шуток говорю, миллионы жертв в нашей стране!» - заявил предприниматель на YouTube-канале «Респиратор Бабушкина».

Также Андрей Ковалев подчеркнул, что Чекалина и Блиновская – далеко не единственные блогерши, кого следует наказать. Он не намерен останавливаться, поэтому будет продолжать борьбу с инфоцыганами.

Ранее у бывшего мужа Лерчек обнаружили очередной долг перед налоговой.