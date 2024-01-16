Оскандалившийся на «голой» вечеринке рэпер Vacio вышел на свободу после 25 суток ареста

Рэпер Николай Васильев, выступающий под псевдонимом Vacio, вышел на свободу спустя 10 суток второго административного ареста. Впервые он был арестован перед Новым годом за появление на «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой в обнаженном виде.

На выходе оскандалившегося музыканта встречали адвокат, продюсер, друзья и родственники. При этом они не скрывали, что опасаются нового задержания Николая, как это было после завершения первого административного ареста. Близкие артиста на всякий случай захватили для него теплые вещи и разные бытовые мелочи.

По данным Telegram-канала Mash, представляющий интересы Васильева адвокат заверил, что его подзащитный во время пребывания в спецприемнике правил не нарушал, сотрудникам не грубил и вёл себя достойно.

Напомним, 20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей. Телеканалы в спешном порядке стали вырезать из новогодних программ оскандалившихся звезд.

Vacio получил 15 суток административного ареста после участия в вечеринке Ивлеевой — он пришел в клуб в одном носке, которым прикрыл половой орган. Помимо ареста, артиста оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных ценностей. 6 января сотрудники правоохранительных органов повторно задержали рэпера – он вновь был признан виновным в мелком хулиганстве и получил еще 10 суток ареста. Кроме того, ему вручили повестку в военкомат.

Ранее мы писали, что рэпер Vacio обвинил певицу Ольгу Орлову в скандале вокруг «голой» вечеринки Ивлеевой. Он утверждает, что экс-солистка «Блестящих», спрятавшая лицо под никабом, занималась распространением видео с мероприятия. Адвокат певца заявил, что у них имеются доказательства.