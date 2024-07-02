Суд признал супругов Невзоровых* экстремистской ячейкой и постановил немедленно изъять их имущество в России

Журналиста Александра Невзорова*(признан иноагентом на территории РФ) и его жену Лидию** признали экстремистским сообществом. Их деятельность в России запретили.

Подробности приводит «Фонтанка».

Решение о признании Невзоровых* экстремистской ячейкой вынес Октябрьский суд Петербурга. Также принято решение об изъятии их имущества – оно будет обращено в доход государства.

Об этом 2 июля сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Издание уточняет, что в доход государства обращены три земельных участка, включая здание и жилой дом, расположенные на них, автомобиль Hyundai и 25% доли уставного капитала в принадлежащем им бизнесе.

Данное решение суда подлежит немедленному исполнению.

Ранее сообщалось, что Невзоров* продает дом и квартиру в Санкт-Петербурге за 10 млн рублей.

*признан иноагентом на территории РФ.

**запрещенное в РФ экстремистское объединение