Суд признал супругов Невзоровых* экстремистской ячейкой и постановил немедленно изъять их имущество в России
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Журналиста Александра Невзорова*(признан иноагентом на территории РФ) и его жену Лидию** признали экстремистским сообществом. Их деятельность в России запретили.
Подробности приводит «Фонтанка».
Решение о признании Невзоровых* экстремистской ячейкой вынес Октябрьский суд Петербурга. Также принято решение об изъятии их имущества – оно будет обращено в доход государства.
Об этом 2 июля сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
Издание уточняет, что в доход государства обращены три земельных участка, включая здание и жилой дом, расположенные на них, автомобиль Hyundai и 25% доли уставного капитала в принадлежащем им бизнесе.
Данное решение суда подлежит немедленному исполнению.
Ранее сообщалось, что Невзоров* продает дом и квартиру в Санкт-Петербурге за 10 млн рублей.
*признан иноагентом на территории РФ.
**запрещенное в РФ экстремистское объединение