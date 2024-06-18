Лошади исчезли, машины проданы: что из нажитого в России осталось у Александра Невзорова*

Журналист Александр Невзоров* (признан иноагентом на территории РФ) продает в Санкт-Петербурге двуэтажный дом и элитную квартиру за 50 и 49 млн рублей соответственно. Дорогие машины проданы, а судьба лошадей, которых так любил репортер, неизвестна, они исчезли.

О том, что из нажитого осталось у Невзорова* в России, узнал сайт Kp.ru.

До отъезда из России журналист жил в доме в Лисьем Носу. Особняк обнесен высоким забором, ворота закрыты. В 200 метрах от него находится Финский залив. Соседи говорят, что иногда кто-то бывает в доме, хотя хозяев давно нет. С территории вывозят скошенную траву, иногда на верхних этажах открывают окна.

Другой дом Невзорова* - на окраине Сестрорецка – выставлен на продажу. Территория вокруг него заросла. За недвижимость просят 50 млн рублей.

Еще одна собственность журналиста выставлена на продажу – речь идет о двухэтажной квартире на Дибуновской улице. Первоначально за нее хотели получить 65 млн рублей – сейчас за жилье просят 49 млн.

Известно, что три люксовые машины, которые были у Невзорова* перед отъездом, сменили хозяев.

Также у журналиста оставались четыре лошади, но судьба животных неизвестна. Сосед по Лисьему Носу говорит, что в последнее время была одна лошадь, но и ее давно не видно. Жители утверждают, что их перевезли за границу. По другой информации, Невзоров* продал коней.

Ранее журналист отреагировал на просьбу прокуратуры изъять имущество его семьи.

*признан иноагентом на территории РФ