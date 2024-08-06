Суд признал расписку недействительной: поставлена точка в скандальной истории вокруг актера Павла Деревянко

Басманный суд Москвы рассмотрел иск некой Жанны Якушкиной к актеру Павлу Деревянко и отказал ей в удовлетворении требований. Расписку, которую она предоставила, признали недействительной.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Якушкина подала в суд на Деревянко в августе 2023 года. Она требовала взыскать с актера деньги по договору займа. Истица утверждала, что передала Деревянко 900 тыс. долларов и рассчитывала на прибыль благодаря действиям с криптовалютой. Она предоставила расписку о передаче денег.

Адвокат актера утверждал, что бумага подделана. Он отмечал, что в указанную на расписке дату женщина находилась за границей. Также он просил суд проверить происхождение средств.

Суд не стал проводить проверку, а изучить расписку согласился. Оказалось, что женщина на самом деле была не в России. Суд признал расписку недействительной и отказал Якушкиной в удовлетворении иска.

Ранее сообщалось, что Деревянко прошел проверку на детекторе лжи. Она также подтвердила, что актер не получал эти деньги.