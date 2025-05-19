Суд признал незаконным перевод Алексея Блиновского 9 млн рублей своему отцу

Суд в Москве признал незаконным перевод бизнесмена Алексея Блиновского почти 9 млн рублей отцу. Перевод был подписан как материальная помощь, но в итоге всю сумму взыщут с супругов Блиновских – Елены и Алексея.

Об этом сообщает РЕН ТВ, журналисты издания присутствовали на заседании.

Дело о переводе денежных средств рассматривал Арбитражный суд столицы. Он постановил, что перевод в размере 8 млн 997 тысяч 165 рублей и 21 копейки незаконен. Деньги взыщут с Блиновских, так как у супругов общее имущество.

Напомним, в 2023 году Елену Блиновскую задержали при попытке уехать из России. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов. Блиновскую посадили под домашний арест, а после вечеринки дома, видео которой выложила подруга Елены, блогера перевели в СИЗО. Супруг Блиновской подписал контракт об участии в СВО.

Ранее сообщалось, что у матери и брата создательницы марафонов нашли миллионы на счетах.