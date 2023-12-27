Суд признал «голую» вечеринку Ивлеевой пропагандой нетрадиционных отношений

Лефортовский районный суд Москвы признал организованную блогером Анастасией Ивлеевой вечеринку в московском клубе «Мутабор» пропагандой нетрадиционных отношений.

Соответствующие данные содержатся в постановлении об аресте рэп-исполнителя Николая Васильева (Vacio), который пришел на мероприятие полностью раздетым. При этом интимное место он прикрыл белым носком известного премиального бренда.

«21 декабря 2023 года был выявлен гражданин Васильев Н. М., который участвовал в тематической вечеринке в ночном клубе «Мутабор», направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений», - приводит ТАСС выписку из судебных материалов.

Напомним, Настя Ивлеева организовала вечеринку в московском клубе «Мутабор» с провокационным дресс-кодом — almost naked. Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, Наталья Ионова-Чистякова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, и многие другие, поддержали идею и пришли полуголыми. После мероприятия разгорелся настоящий скандал, всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей. Банк «Тинькофф» и компания МТС прекратили сотрудничество с Ивлеевой.

Ранее мы писали, что Федеральная налоговая служба (ФНС) начала выездную проверку Анастасии Ивлеевой. Об этом заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.