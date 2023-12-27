32-летней Насте Ивлеевой грозит уголовное дело за уклонение от уплаты налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала выездную проверку блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой после скандальной «голой» вечеринки», на которой она украсила свои ягодицы драгоценностями стоимостью 23 миллиона рублей. Об этом заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Как пояснила общественница, мероприятия по проверке Ивлеевой начались началась 26 декабря по материалам ГУЭБиПК МВД России.

«И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела. Благодарю российскую полицию за оперативное реагирование на устроенный шабаш во время СВО. Тыл в надёжных руках», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Напомним, Настя Ивлеева организовала вечеринку в московском клубе «Мутабор» с провокационным дресс-кодом — almost naked. Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, Наталья Ионова-Чистякова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, и многие другие, поддержали идею и пришли полуголыми. После мероприятия разгорелся настоящий скандал, всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Банк «Тинькофф» и компания МТС прекратили сотрудничество с Ивлеевой.

В ночь на 27 декабря Анастасия записала 20-минутное видео, посвященное скандальной «голой» вечеринке. Со слезами на глазах 32-летняя звезда заявила, что готова к «любым исходам», так как потеряла связь с реальностью из-за известности и денег.