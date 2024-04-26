Суд признал Филиппа Киркорова виновным в несвоевременной оплате штрафа. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

26 апреля мировой судья судебного участка 371 Таганского района Москвы признал певца Филиппа Киркорова виновным в уклонении от уплаты штрафа. Уточняется, что поп-короля обвинили в правонарушении, совершенном по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания).

В итоге судья назначил Филиппу Киркорову штраф в двойном размере — 6 тысяч рублей.

Ранее у Киркорова уже возникали проблемы с уплатой штрафов и налогов. Так, в марте 2024 года сообщалось, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета магазина одежды и творческого центра «Филипп Киркоров корпорейшн». Точка, торгующая вещами, по данным СМИ, задолжала 4200 рублей налогов.

Ранее мы писали о том, что певец Филипп Киркоров потратил 200 млн рублей на ремонт и золотые унитазы.