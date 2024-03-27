«Задолженностей, в том числе штрафам, не имеет»: юрист прокомментировал возбуждение дела против Киркорова
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В отношении короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова возбуждено административное дело, утверждает ряд СМИ. Все дело в неоплаченном штрафе. Но при этом лично певец, судя по данным сайта судебных приставов-исполнителей, не имеет непогашенных задолженностей, в том числе штрафов, заявил юрист Денис Хузиахметов в беседе с сайтом «Страсти».
Федеральная налоговая служба (ФНС), как сообщает Telegram-канал Baza, заблокировала счета магазина одежды и творческого центра «Филипп Киркоров корпорейшн». Точка, торгующая вещами, по данным СМИ, задолжала 4200 рублей налогов, а центр, от которого не поступали декларации о доходах, будет ликвидирован.
После этого в отношении самого исполнителя возбудили административное дело о неуплате штрафа. О каком конкретно штрафе идет речь, не уточняется. А по словам юриста Хузиахметова, Киркоров в настоящий момент и вовсе не имеет никаких задолженностей, в том числе по оплате штрафов. Поэтому, что стало основанием для преследования артиста, не до конца понятно.
Судя по сайту судебных приставов-исполнителей лично Филипп Киркоров в настоящее время задолженностей, в том числе по уплате штрафов не имеет. Привлечение к ответственности возможно за несвоевременную уплату штрафа, ответственность предусмотрена статьей 20.25 КоАП РФ в виде двухкратного размера неуплаченного штрафа. На этом ответственность для неплательщика заканчивается. Решение налоговой инспекции о ликвидации ООО «ФИЛИПП КИРКОРОВ КОРПОРЕЙШН», по всей видимости в связи с недостоверностью сведений о юридическом адресе, никаких последствий для учредителей компании не влечет.
Денис Хузиахметов
Юрист, руководитель Юридической коллегии «Белая сова»
Ранее сообщалось, что Киркоров приехал в Азербайджан, чтобы выступить на свадьбе. Перед этим у певца возникли проблемы с налоговой.