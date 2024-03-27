«Задолженностей, в том числе штрафам, не имеет»: юрист прокомментировал возбуждение дела против Киркорова

В отношении короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова возбуждено административное дело, утверждает ряд СМИ. Все дело в неоплаченном штрафе. Но при этом лично певец, судя по данным сайта судебных приставов-исполнителей, не имеет непогашенных задолженностей, в том числе штрафов, заявил юрист Денис Хузиахметов в беседе с сайтом «Страсти».

Федеральная налоговая служба (ФНС), как сообщает Telegram-канал Baza, заблокировала счета магазина одежды и творческого центра «Филипп Киркоров корпорейшн». Точка, торгующая вещами, по данным СМИ, задолжала 4200 рублей налогов, а центр, от которого не поступали декларации о доходах, будет ликвидирован.

После этого в отношении самого исполнителя возбудили административное дело о неуплате штрафа. О каком конкретно штрафе идет речь, не уточняется. А по словам юриста Хузиахметова, Киркоров в настоящий момент и вовсе не имеет никаких задолженностей, в том числе по оплате штрафов. Поэтому, что стало основанием для преследования артиста, не до конца понятно.