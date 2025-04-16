Хоккеист Александр Овечкин заработал на своей академии 5,6 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Международная хоккейная Академия имени Александра Овечкина, которая в 2025 году должна открыться в Москве, приносит прибыль хоккеисту уже второй год подряд. И это несмотря на то, что здание еще не сдано в эксплуатацию.

Согласно открытым данным, за 2024 год ООО «Международная хоккейная академия им. А.М. Овечкина» показало доходы в размере 28,2 миллионов рублей. При этом чистая прибыль организации составила 5,6 миллионов рублей.

Отметим, что Александр Овечкин владеет также компанией «Русская машина», которая занимается торговлей пищевыми продуктами. Однако эта организация за 2024 год принесла убытки и ушла в минус на 660 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, почему Овечкин назвал себя «подкаблучником» в браке.