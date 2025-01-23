Суд приостановил дело по иску Бочкаревой к бывшему мужу о взыскании алиментов. Об этом сообщает РИА Новости.

Наталья Бочкарева еще в сентябре 2024 года подала в суд на бывшего мужа Николая Борисова, от которого она родила двух детей. Актриса потребовала взыскать с мужчины алименты. Несмотря на то, что супруги расстались еще в 2010 году, согласно закону, Бочкарева имеет право взыскать алименты на детей за последние три года.

Сегодня Останкинский суд Москвы назначил экспертизу по иску знаменитости.

«Производство по иску о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей Бочкаревой Н. В. к Борисову Н. Л. приостановлено в связи с назначенной судом экспертизой», — сообщил источник.

Журналисты предположили, что экспертиза может быть связана с установлением биологического отцовства.

Ранее мы писали о том, что Логинов и Бочкарева высказались о продолжении «Букиных».