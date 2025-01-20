«Радуемся как дети»: Логинов и Бочкарева высказались о продолжении «Букиных»

В декабре 2023 года на российские экраны вышло продолжение легендарного ситкома «Счастливы вместе» — сериала «Букины». Проект решили продлить на второй сезон. Актеры Наталья Бочкарева и Виктор Логинов, исполнившие главные роли в картине, приступили к съемкам.

Во втором сезоне ситкома Гена Букин и его семья переедут из большого дома в свою первую двухэтажную квартиру. Сын главного героя Рома уже вырос, женился на девушке Зое, которая ждет ребенка. Двум семьям предстоит ужиться под одной крышей.

Второй сезон «Букиных» снимает практически та же команда, которая работала над «Счастливы вместе». Наталья Бочкарева в восторге, что вернулась в старую квартиру с любимой съемочной группой.

«Это просто машина времени! Мы на площадке каждый день заряжаемся и радуемся как дети», — приводит слова знаменитости Kp.ru.

В проект снова возвращается Павел Савинков, запомнившийся зрителям по роли соседа Толика. Режиссер Шабан Муслимов отметил, что новый сезон будут снимать так же, как и 20 лет назад.

Ранее актер Виктор Логинов заявил, что образ Гены Букина мешает ему получать серьезные роли.