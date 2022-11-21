Суд приговорил сына Павла Астахова к 3,5 годам колонии за мошенничество

В Саратове Фрунзенский районный суд вынес приговор сыну известного адвоката и бывшего детского омбудсмена РФ Павла Астахова Антону. Его приговорили к 3,5 лишения свободы за особо крупное мошенничество.

Следствие установило, что Астахов в 2019 году вместе с другим фигурантом дела незаконным путем установили контроль над предприятием, оформили на него кредит на 75 миллионов рублей, из которых позже похитили 74 миллиона.

Антон свою вину отрицает. Он намерен доказывать свою правоту, несмотря на вынесенный приговор.

Напомним, что изначально Астахов проходил по общему делу о хищениях в саратовском банке «НВКбанке». Тогда сумма ущерба составляла 1,2 миллиона рублей. Позже она увеличилась до 2,9, и было принято решение судить Антона отдельно.

Павел Астахов уверен – его сына оклеветали. По его словам, Антон честный человек, который никогда бы не пошел на подобные незаконные сделки. Астахов рассказал, что его сын сейчас отдувается за неблагонадежных партнеров, которые сбежали и спрятались за границей, оставив его одного.

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