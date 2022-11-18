Обвиняемому в избиении Прилучного грозит три года колонии

В ноябре 2020 года Павел Прилучный попал в больницу после инцидента в одном из клубов Калининграда. Актер был избит владельцем заведения Владимиром Семеновым. Сторона обвинения в ходе прений попросила приговорить бизнесмена к трем годам лишения свободы.

Звезда сериала «Мажор» заявил, что находился в трезвом состоянии и не вступал в конфликты с подсудимым. По словам артиста, Семенов напал на него сзади и нанес около десяти ударов, после чего Павел угодил в больницу. У него были диагностированы перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы. Прилучный перенес несколько операций.

Суд по этому делу переносили несколько раз, в том числе из-за болезни владельца клуба. При этом Семенов частично признал свою вину, но отметил, что нанес артисту всего один удар. Мужчина уверен, что от этого у Прилучного не могло быть таких травм.

«Это нелепая случайность, по-дурацки все вышло. Мне правда очень жаль на самом деле. Возвращаться к обстоятельствам дела смысла уже нет. В какой-то части я не отрицаю свою вину... Я никогда ни от кого не бегал, не скрывался. Прошу суд отнестись ко мне снисходительно и вынести максимально справедливое решение», — цитирует Владимира издание «Клопс» .

Актер уверен в своей правоте. В ходе рассмотрения дела он также заявлял иски на несколько миллионов рублей за моральный и материальный ущерб. Кроме того, звезда хочет получить компенсацию за оплату услуг адвоката.

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