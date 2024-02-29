Суд повторно отказал Алибасову в иске к магазину оргтехники

Пресненский суд Москвы не принял иск продюсера группы «На-На» Бари Алибасова против магазина оргтехники. Об этом сообщается на сайте судов общей юрисдикции города Москвы.

Причиной возвращения стало то, что музыкант не исправил недостатки искового заявления и документов.

В конце сентября прошлого года Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал иск Бари Алибасова к торговой сети. Помощница композитора рассказала, что что причиной подачи иска стала неисправная техника, приобретенная в магазине. По словам помощницы Алибасова, продюсер купил игровой ноутбук за 200 тысяч рублей, однако он «не тянул даже танчики». Речь идет о компьютерной игре World of Tanks. Технику неоднократно относили на ремонт, но устройство продолжало «тормозить», утверждает сторона Алибасова.

Первая попытка была неудачной: музыканту предложили сначала заявить магазину досудебную претензию. Юристы оспорили данное решение суда - в законе не сказано, что потребителю необходимо пытаться решить проблему миром и лишь затем обращаться в суд. Заявление все же приняли к рассмотрению, однако затем вернули.

Ранее сын Бари Алибасова рассказал, когда продюсера выпишут из больницы.