Суд поставил точку в деле о неуплате денег за экспертизу имущества Петросяна и Степаненко

Суд закрыл дело о долге за экспертизу имущества Петросяна и Степаненко. Об этом сообщает «Пятый канал».

Хамовнический суд Москвы закрыл дело по долгу в размере 582 тысяч рублей. Напомним, именно столько задолжала одна из сторон за экспертизу при разделе совместно-нажитого имущества. Позже выяснилось, что деньги не выплатила Елена Степаненко.

На последнем заседании защита артистки предоставила документы, подтверждающие оплату задолженности. Сообщается, что экспертизу проводило ФБУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы имени профессора А. Р. Шляхова» при Минюсте РФ.

Напомним, Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в 2018 году. Общее имущество супругов, нажитое в браке, включало в себя недвижимость, антиквариат, книги, фарфор, статуэтки и картины. В период развода стоимость этого имущества оценивалась примерно в 1,5 миллиарда рублей.

Ранее мы писали о том, что 36-летняя жена Петросяна заявила о жизненной необходимости отдыха.