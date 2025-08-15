«Совмещать дом, семью и работу не просто»: 36-летняя жена Петросяна заявила о жизненной необходимости отдыха

Блогер Татьяна Брухунова пожаловалась, что ей сложно совмещать дела и материнство, даже несмотря на наличие помощников по дому. Жена 79-летнего юмориста Евгения Петросяна призналась, что после рождения старшего сына ей жизненно необходим отдых и путешествия.

«Совмещать дом, семью и работу не просто. Даже при наличии помощи. А еще я гиперактивная. Мне банально жаль потраченного впустую времени. Поэтому я всегда куда-то иду, еду, что-то делаю. Сколько этой жизни? Я не знаю. Не хочу прожить ее не унылым тюленем», - разоткровенничалась 36-летняя Татьяна в личном блоге.

Жена юмориста подчеркнула, что только после рождения Вагана, которому сейчас пять лет, признала «жизненную необходимость» отдыха.

Стоит отметить, что Татьяна часто путешествует. В начале года она побывала на Мальдивах, после отдохнула в Шанхае, а сейчас вместе с детьми и супругом проводит время в Турции. На курорте семейство пробудет месяц.

Ранее Татьяна Брухунова похвасталась фотографиями из отпуска и назвала своего 79-летнего мужа Петросяна «лучшим из мужчин».