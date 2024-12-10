Суд постановил заблокировать клип Моргенштерна* и Dj Smash «Новая волна»

Суд постановил заблокировать клип Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ) и Dj Smash «Новая волна». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение заблокировать клип «Новая волна» Моргенштерна* и Dj Smash. Причиной послужили кадры, которые, как сказано в решении, показывают «неуважение к обрядам и правилам церкви». Также в клипе фигурируют «сцены сексуального характера в стенах храма».

В суд вызывали Моргенштерна*, однако он так и не явился. Интересно, что Роскомнадзор выступал против иска, так как у органа нет возможности заблокировать отдельное видео на YouTube.

Напомним, клип снят в католической церкви, а музыканты были облачены в соответствующую одежду. При этом перед началом песни на кадрах указано, что «видео не имеет цели оскорбить кого-либо, в том числе чувства верующих».

Ранее мы писали о том, что певица Бьянка проиграла суд музыкальному лейблу.

*признан иноагентом на территории РФ.