Певица Бьянка проиграла суд музыкальному лейблу
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Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая – прим.) проиграла суд музыкальному лейблу. Решение об отказе в удовлетворении иска вынес Арбитражный суд Москвы.
Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
Летом Бьянка подала иск к ООО «Коала Мьюзик». Как поясняет источник, это отечественное подразделение ушедшего Sony Music.
Певица утверждала, что лейбл не выполнил все условия контракта. Она требовала компенсировать убытки и расторгнуть договор.
29 ноября суд вынес решение об отказе в удовлетворении иска. У певицы есть право обжаловать его в Девятом арбитражном апелляционном суде. Пока неизвестно, будет ли артистка это делать. На подачу апелляции есть месяц.
9 декабря стало известно о решении суда по делу о разводе певицы Анны Седоковой и баскетболиста Яниса Тиммы. Их брак расторгли после четырех лет совместной жизни.