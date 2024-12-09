Певица Бьянка проиграла суд музыкальному лейблу

Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая – прим.) проиграла суд музыкальному лейблу. Решение об отказе в удовлетворении иска вынес Арбитражный суд Москвы.

Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Летом Бьянка подала иск к ООО «Коала Мьюзик». Как поясняет источник, это отечественное подразделение ушедшего Sony Music.

Певица утверждала, что лейбл не выполнил все условия контракта. Она требовала компенсировать убытки и расторгнуть договор.

29 ноября суд вынес решение об отказе в удовлетворении иска. У певицы есть право обжаловать его в Девятом арбитражном апелляционном суде. Пока неизвестно, будет ли артистка это делать. На подачу апелляции есть месяц.

9 декабря стало известно о решении суда по делу о разводе певицы Анны Седоковой и баскетболиста Яниса Тиммы. Их брак расторгли после четырех лет совместной жизни.